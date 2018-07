Para secretário, Rio+20 será impulso a avanços futuros A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, deve ser tratada como um "ponto de partida" para avanços futuros, disse nesta segunda-feira o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Carlos Marcio Cozendey, em seminário no Rio de Janeiro. "Vamos ter um documento intergovernamental grande e prolixo", afirmou Cozendey, destacando que pontos importantes, como as metas do desenvolvimento sustentável, "são quase certos" no documento final, mas não deverão ser fechados na conferência que começa nesta quarta-feira, 13, no Rio.