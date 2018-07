Para segurança de participantes, voos são proibidos

A partir do dia 20, quando os chefes de Estado devem participar do evento, o trecho da Barra da Tijuca até o Aeroporto Santos Dumont também terá o espaço aéreo fechado, para voos abaixo dos 6 mil metros de altitude.

A única permissão de voos nesse trecho será para aeronaves militares, de segurança pública e de serviços médicos, além dos voos de transporte de mandatários de outros países. Até a manhã de ontem havia sido confirmada a chegada de 79 voos oficiais com chefes de Estado. Outras 138 autoridades chegarão em voos comerciais. Alguns devem desembarcar no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).

A Rio+20 também vai alterar o tráfego de embarcações no litoral do Rio, no trecho entre o porto e a praia da Barra da Tijuca. As restrições começaram ontem e seguem até o dia 25. As áreas marítimas serão controladas por navios e embarcações da Marinha e poderão ser interditadas total ou parcialmente. / GLAUBER GONÇALVES E MARCELO GOMES