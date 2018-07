Para Serra, propaganda federal mistura origem de recursos O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou nesta quarta-feira que a publicidade do governo federal confunde a origem dos investimentos, fazendo a população acreditar que a totalidade dos recursos vem da União. Segundo o governador, 70 por cento dos investimentos são realizados por Estados e municípios. "A propaganda não diz que é o governo federal que faz, fica implícito", disse Serra em entrevista durante encontro com secretários municipais de Saúde de São Paulo. Para elevar o investimento público, ele defende a descentralização. "A simples entrega de recursos comprometidos com o investimento." O governador ainda criticou prefeitos do PT que, segundo ele, se apropriam de obras, sem mencionar que o investimento foi realizado pelo Estado. (Reportagem de Carmen Munari)