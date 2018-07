Para sindicato, reajuste aprovado para saúde é razoável

Os índices do reajuste variam, em média, de 13% a 19%, dependendo do cargo. Um auxiliar de enfermagem, por exemplo, terá um reajuste de 13,37%; os enfermeiros, de 15,94%. Para os farmacêuticos, o reajuste será de 18,37% e para os médicos, de 19,46%.

Segundo Mauri Bezerra, secretário de imprensa do sindicato, a categoria queria um reajuste de 26% - já que estava sem receber aumento havia sete anos. "Ficou aquém do que pretendíamos, mas é melhor que nada."

Bezerra diz que as negociações com o governo começaram em março - data-base da categoria. Mas o valor do reajuste será retroativo ao dia 1.º de julho.

A expectativa dos servidores é de que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) sancione a lei até o dia 19 deste mês, para que dê tempo de o reajuste ser pago ainda no salário de dezembro.

"Se o governador não sancionar a lei com o reajuste até o dia 19 ou não mandar uma folha de pagamento complementar, a categoria cogita paralisar. Vamos decidir isso em assembleia que está marcada para o dia 25 de novembro", afirmou Bezerra.

Além do reajuste deste ano, foram aprovados um aumento de 7%, que passará a valer a partir de julho do ano que vem, e a reestruturação da carreira. Segundo Bezerra, um dos pontos que ficaram de fora foi o reajuste do vale-refeição. "O vale é de R$ 4 e pedimos que fosse aumentado para R$ 12. Com R$ 4 não dá nem para comprar uma coxinha."