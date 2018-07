Pará tem mais de 6 mil casos de dengue até julho

A pasta destacou que o período de chuvas na região contribuiu para o aumento do risco de contração da doença. Apesar de alto, o número de casos de dengue caiu na comparação com o mesmo período do ano passado, quando quase 11 mil casos da doença foram confirmados no Pará.

As cidades com maior incidência da doença são Santarém, com 2.358 casos, e a capital Belém, com 1.156 casos confirmados de dengue. Em todo o Estado, 30 pessoas apresentaram complicações da doença ou casos mais graves, como dengue hemorrágica ou síndrome do choque da dengue.