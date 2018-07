Pará terá controle eletrônico em abates para evitar desmatamento

O próprio ministro admitiu que a pecuária contribui de forma importante para o desmatamento e, na sua visão, o Brasil "não deve mais derrubar uma única árvore para que se produza um único boi".

Ele afirmou que a região já tem áreas degradadas que precisam ser recuperadas em tamanho suficiente para sustentar a atividade pecuária.

A partir do ano que vem todo o gado que seguir para abate em frigoríficos no Pará terá de vir de uma propriedade georreferenciada por satélite e deverá estar registrado em uma guia eletrônica de trânsito, que permitirá aos fiscais do Ministério da Agricultura nos frigoríficos saber se o animal veio de uma propriedade que está dentro da lei ambiental.

Stephanes afirmou que há cinco grandes frigoríficos operando em uma importante região produtora do Pará e que cada um deles já foi informado e concordou com o plano.

Para colocar a idéia em operação, o ministério vai implantar um sistema eletrônico para as vias de trânsito atualmente "feitas a mão".

"A guia eletrônica será ligada a um computador central e aí o boi só entrará no frigorífico se tiver a guia", disse Stephanes.

Por meio de um monitoramente que será feito pela Embrapa-Satélite o governo saberá se o animal veio de áreas "já consolidadas".

"Nenhuma nova área terá mais mercado, nem o boi vai ter trânsito (...) se não vier da área georreferenciada", disse o ministro.

Ele acrescentou que tanto a secretaria de agricultura do Pará como o setor privado no Estado concordam com a adoção do plano.

"É algo que precisa ser feito sob pena de arcarmos com um problema muito grande", completou Stephanes, supostamente referindo-se a eventuais embargos que a carne brasileira possa sofrer em virtude de acusações relacionadas ao desmatamento.

CÓDIGO FLORESTAL

As afirmações do ministro foram feitas pouco antes de uma palestra na Sociedade Rural Brasileira sobre um projeto para um novo código florestal brasileiro.

Stephanes afirmou que, considerando que o código atual tem mais de 40 anos, ele precisa ser atualizado sob o ponto de vista do Ministério da Agricultura para colocar na legalidade a agricultura nacional.

"Se o conjunto de normas existentes hoje para o meio ambiente na área agrícola continuar vigorando, metade dos produtores brasileiros estariam na ilegalidade em um item ou outro. E isso eliminaria um milhão de pequenos agricultores", disse Stephanes.

O ministro afirmou também que a aprovação recente de um código estadual ambiental por Santa Catarina, que flexibiliza as áreas de produção, é "uma reação à impossibilidade do cumprimento da atual legislação" e mostra a necessidade de ela ser atualizada.

(Edição de Marcelo Teixeira)