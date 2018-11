Pará terá helicópteros operados por controle remoto Dois helicópteros operados por controle remoto vão reforçar a segurança pública do Pará a partir deste mês, segundo informações do governo estadual. Além da utilização pela Inteligência policial, as aeronaves podem ser utilizados na prevenção de incêndios, no monitoramento e fiscalização das áreas protegidas e combate ao desmatamento.