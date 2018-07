Para todos Talvez você não tenha lido 'Fausto', a magnífica obra de Goethe sobre o mito de um médico que vende a alma ao diabo. E tenha passado longe de 'A Arca Russa', filme mais acessível do aclamado diretor russo Aleksandr Sokurov. Mas esqueça todos esses superlativos e não deixe de ver Fausto - no cinema. Visualmente impecável, o filme recria o ambiente opressivo, de miséria material e moral, em que é feito o pacto entre o doutor Fausto, homem afoito por poder e prazeres, e Mefistófeles, ser de palavras dúbias e deformidades físicas. Vencedor do Leão de Ouro no festival de Veneza, o filme encerra, com um ícone da ficção, a tetralogia de Sokurov dedicada a personagens históricos de relação polêmica com o poder: Hitler ('Molloch', 1999), Lenin, ('Taurus', 2001), e o imperador Hirohito, ('O Sol', 2005). Pág. 50.