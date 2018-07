Para tudo. Ronaldo sente dor no joelho

Um pique, alguns dribles e lá está Ronaldo com a mão no joelho direito. O treino segue e, vira e mexe, o atacante se curva, visivelmente incomodado. Um dia após Mano Menezes garantir que apenas Morais e Escudero não teriam condições de encarar o São Paulo, domingo, no Morumbi, o técnico pode perder seu principal jogador. "Ele realmente está sentindo, mas não vai ser problema para o jogo", confidenciou o companheiro de ataque Dentinho. "Olha lá, está até correndo para o carro", apontou, mostrando-o fugindo da chuva. Um dos médicos do clube, Julio Stancanti, confirmou o problema. "Realmente, ele sentiu uma dorzinha, mas não é problema para o jogo."

Acesse o canal do Brasileiro e confira as chances de título

Ronaldo é o único jogador de frente que fez gols diante do São Paulo na temporada. Foi no segundo encontro da semifinal, quando a equipe venceu por 2 a 0. Autor da jogada do primeiro gol, o camisa 9 anotou o segundo em arrancada do meio-campo. Ciente de sua importância, os companheiros contam com sua presença e os rivais pedem atenção durante todo o jogo.

O Fenômeno ficou 56 dias afastado dos gramados por causa de uma fratura em dois dedos da mão esquerda e de uma lipoaspiração. Voltou no domingo, na goleada aplicada pelo Goiás, em pleno Pacaembu, por 4 a 1. No duelo, gostaria de fazer um gol para festejar seu aniversário de 33 anos, na terça-feira. Não conseguiu, mas prometeu a familiares e amigos que no clássico a coisa seria diferente.

Uma "turma" veio do Rio para estar ao lado do Fenômeno em sua semana de comemorações. O pai, seu Nélio, até esteve assistindo ao treino de ontem à tarde, no Parque Ecológico. Não encarar o São Paulo seria, para Ronaldo, fechar a semana com desilusões. No duelo de sua volta, viu o Corinthians levar a maior goleada na era Mano Menezes. Ontem, além das dores, ainda viu seu nome não constar na lista de convocados do técnico Dunga. Ele estava ansioso para pegar a Bolívia (dia 11), em La Paz, e a Venezuela (14), em Campo Grande.

Ronaldo já foi operado do joelho direito três vezes. Em 1996, no Barcelona, fez raspagem na cartilagem. Em 99, na Inter, de Milão, teve rompimento de parte do tendão patelar num jogo diante do Lecce. Ficou cinco meses afastado. Na volta, em 2000, a lesão mais grave: diante da Lazio, tentou driblar um zagueiro e rompeu completamente os ligamentos.

E OS MEIAS?

A burocracia ameaça a estreia de Defederico e Edno. No caso do argentino, falta a Associação de Futebol Argentino mandar a liberação para a CBF. O Huracán tem problemas com a Justiça e recebe o dinheiro de negociações via Fórum. No caso de Edno, o problema é o dinheiro do pagamento. Como o ex-técnico René Simões ganhou processo contra a Lusa, o pagamento do Corinthians pelo jogador está bloqueado. O acordo deve sair hoje.