Para UE, falta ambição ao Brasil em texto da Rio+20 A União Europeia (UE), em meio a uma das maiores crises econômicas da sua história, foi o participante das negociações da Rio+20 a demonstrar maior insatisfação com o novo texto do documento final apresentado pelo Brasil no sábado. Em nota divulgada pela delegação da UE, o bloco diz que "apesar de ter algumas boas coisas, o texto não parece alcançar a ambição necessária (nem o resultado com foco que o Conselho Europeu demandou) em prol do desenvolvimento sustentável e de uma economia verde inclusiva".