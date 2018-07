Para urbanistas, vale o ''sacrifício''

Mas, afinal, compensa suportar o barulho de obras por três anos, para ter o metrô ao lado de casa? "Vale muito a pena. O problema dos congestionamentos só tende a aumentar em São Paulo e o metrô se apresenta como a grande solução. Daqui a dez anos, o desejo de morar perto de uma estação vai ser ainda maior e quem estiver já perto vai ver o quanto compensou, lá atrás, suportar as obras. É um pequeno sacrifício diante dos inúmeros benefícios", avalia Cândido Malta Campos Filho, de 72 anos, um dos autores da proposta de revisão do Plano Diretor. Para o urbanista, haverá um maior adensamento residencial na zona sul, principalmente nos quarteirões que ficarão a cerca de 600 metros das futuras 11 estações. "No raio de 200 metros, mais perto das estações, a tendência é existir um comércio e serviços de apoio, como pizzarias, farmácias, padarias, o que também será bem valorizado. Já a uns seis quarteirões de distância, a ocupação deverá ser residencial, com uma tendência inevitável à verticalização", acrescenta.

Na região da Chácara Klabin, onde moradores conviveram por dois anos com obras, antes da inauguração da Estação Santos-Imigrantes, a tese do urbanista é reforçada. "A Ricardo Jafet é sempre parada. Há mais de dez anos, era horrível chegar aqui. O Metrô transformou o bairro, que era uma verdadeira chácara, em grife. Todo mundo quer vir morar aqui", diz Ancelmo Vicente de Jesus, de 70 anos, há meio século na região. "O duro das obras é o movimento de caminhões o dia inteiro, até de domingo, e à noite. Também tem muito barulho logo cedinho, até em sábado. Mas, depois que ficou pronta (a estação), três pessoas já tentaram comprar meu apartamento, que só será entregue no ano que vem", diz a dona de casa Marly Bonfim, de 62 anos, que vai trocar uma casa na Rua Visconde de Guaratiba por um apartamento no mesmo bairro.

"Valorização" e "barulho", entretanto, não são as únicas palavras que normalmente acompanham as obras de expansão. Para especialistas em mercado imobiliário, os trens do metropolitano não só melhoram a mobilidade como também trazem uma mudança do tecido urbano e da própria percepção dos moradores em relação à cidade. O exemplo vem de Nova York, Londres, Berlim e de qualquer outra cidade com uma rede de transporte público minimamente digno: quanto mais as pessoas andam pelas ruas - saindo de uma estação de metrô, andando até o trabalho, voltando para casa -, melhor elas cuidam da cidade e forçam a prefeitura a preservar os passeios e a estrutura dos bairros.

"Pode ser que o metrô não traga nenhuma valorização para Campo Belo, Moema ou Alto da Boa Vista. Haverá é aumento de qualidade de vida", diz Luiz Paulo Pompéia, diretor da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). "É só lembrar do exemplo da Avenida Paulista, onde não se valorizaram mais os empreendimentos. Valorizou um pouco na Alameda Santos, no entorno, mas a Paulista em si não valorizou. E Moema deve ser a mesma coisa. Para o comércio sim, com o fluxo maior de pessoas, deve-se ter uma boa valorização: pode dobrar, triplicar. E o que muda realmente é o urbanismo do bairro e a qualidade de vida da capital."