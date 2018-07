Para Vale, tecnologia reduz impacto da mineração O uso de tecnologia avançada transformou o impacto da atividade mineradora sobre o meio ambiente e as comunidades instaladas no entorno dos seus projetos. A afirmação é do presidente da Vale, Murilo Ferreira. "Muitos de vocês têm a ideia de uma mineração antiga e agressiva. Hoje, posso dizer que a mineração mudou e utiliza muita tecnologia", afirmou o executivo, ao participar de seminário nesta quinta-feira durante a programação da Rio+20.