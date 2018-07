Parada de ônibus na Paulista, em SP, será sustentável

No E-ponto serão instalados terminais de computadores e totens interativos com telas sensíveis ao toque que permitirão ao usuário acessar a página da SPTrans e buscar o itinerário ou saber as linhas de ônibus que passam por aquele local, além de continuar recebendo as informações de quanto tempo falta para seu ônibus chegar na parada.

A energia elétrica usada no ponto não será de concessionária. A parada terá energia própria produzida por painéis solares instalados no teto que serão responsáveis por fazer funcionar os computadores e equipamentos do local. Também será instalada uma central de energia renovável, com um dispositivo que vai gerar energia elétrica por meio da captação do movimento dos ônibus, ao passarem por cima de um equipamento no solo.