Parada do Orgulho LGTTB deve atrair 100 mil pessoas Campinas tem a sua 8ª Parada do Orgulho LGTTB (Lesbicas, Gays, Travestis, Transexuais e Bissexuais) neste domingo (29). A concentração é a partir das 13 horas no Largo do Pará, centro. Às 15 horas, os carros alegórios e trios elétricos animados por DJs e bandas locais devem percorrer a pista interna das avenidas Francisco Glicério, Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia, Delfino Cintra, retornando a Francisco Glicério e terminando no Largo do Rosário. A organização espera um público recorde de 100 mil pessoas. A novidade este ano é o percurso mais alongado e a participação do bloco formado com 150 servidores da Prefeitura de Campinas. Eles saem vestidos de personagens de história em quadrinhos e do cinema para distribuir preservativos e panfletos de orientação de sexo seguro e DST/Aids. O tema é "Homofobia Mata" com o subtítulo "Você também é alvo da violência".