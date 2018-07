Parada Gay de Fortaleza pede luta contra fundamentalismo A Parada Gay de Fortaleza neste final de semana parte para o confronto com os fundamentalistas que defendem a cura gay. Com o tema "LGVTs no armário nunca mais! União e Conscientização na Luta contra o Fundamentalismo", a Parada pretende reunir neste sábado, 06, e no domingo um milhão de pessoas no Aterro da Praia de Iracema.