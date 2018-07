Parada Gay: interdições começam amanhã, às 10h

Além do bloqueio de vias importantes - a Avenida Paulista e a Rua da Consolação terão trechos maiores fechados aos carros, mas também haverá interdições na Rua Rego Freitas e na Avenida Ipiranga (veja ao lado) -, estão previstas restrições de estacionamento em vias do entorno, como as Ruas Cincinato Braga, São Carlos do Pinhal, Antônio Carlos e Bela Cintra e a Alameda Santos.

Para orientar motoristas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que vai colocar 143 operadores na área do evento. A companhia recomenda a quem for acompanhar a Parada Gay que utilize transporte público. A oferta de viagens será reforçada no Metrô. Ao todo, haverá 260 viagens a mais do que em um domingo comum. A Linha 4-Amarela funcionará em esquema semelhante ao de um dia útil.

Para garantir a segurança, 2,4 mil homens, entre guardas-civis, policiais militares e agentes particulares, devem circular pelo evento e pelas ruas adjacentes. Além de assegurarem a tranquilidade, eles trabalharão para impedir a ação de grupos homofóbicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.