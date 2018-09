Parada Gay já toma grande parte da Av. Paulista A 12ª edição da Parada do Orgulho GLBT já teve início na Avenida Paulista e ruas próximas. Muita animação, clima de festa, e muito policiamento, feito por soldados da Polícia Militar, são verificados no evento. Segundo a PM, a parada já toma conta de praticamente boa extensão da Paulista. Um cordão de balões coloridos, formando um arco-íris, chama a atenção no local. O término do movimento está programado para as 21 horas, mas pode se estender além desse horário. Cerca de 300 mil turistas vieram a São Paulo para participar da festa. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), em coletiva sobre as expectativas para o evento, afirmou que esta será uma oportunidade para exteriorizar "o perfil de boa convivência de todas as comunidades, raças e religiões". "Vamos mostrar nossa vocação paulistana de receber todos de maneira hospitaleira". Kassab destacou que a Prefeitura de São Paulo, desde o início da gestão, com o governador José Serra (PSDB), sempre apoiou a Parada, e declarou: "A cidade nunca abraçou a discriminação". O secretário municipal de Participação e Parceria, José Ricardo Franco Montoro (PSDB), também presente no evento, aproveitou seu discurso para lembrar que foram destinados investimentos da ordem de R$ 1 bilhão na edição de 2008. O prefeito, que recebeu as chaves da cidade de Miami pelo apoio à Parada, comemorou a informação de que a ocupação da rede hoteleira na região da Avenida Paulista está estimada em 85%.