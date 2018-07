Parada gay segue tranquila, sem ocorrências, diz PM A Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais), que acontece hoje em São Paulo, não registrou, até o momento, nenhuma ocorrência grave. Segundo informações do porta-voz da Polícia militar na operação, Major Wagner, a situação é de extrema normalidade. As principais ocorrências estão relacionadas a roubo de celulares e tráfico de entorpecentes.