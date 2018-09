Parada Gay toma conta da Avenida Paulista

Em uma entrevista na manhã de hoje, Alexandre Santos, presidente da organização da Parada, disse que o mote do desfile hoje será conscientizar as pessoas para as eleições de outubro. A orientação é que escolham candidatos que defendam políticas públicas a favor da diversidade sexual.

O governador Alberto Goldman (PSDB) disse que muito já se avançou nessas conquistas, mas que elas ainda são insuficientes. Ele lembrou que quando foi deputado estadual na década de 70 viveu um dos piores momentos de repressão. "Um evento como esse não aconteceria naquela época", afirmou.