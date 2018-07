Parada LGBT do Rio adota o branco contra a homofobia Os organizadores da 16ª Parada do Orgulho LGBT, que ocorre amanhã, na Praia de Copacabana, no Rio, pedem que os participantes se vistam de branco, como forma de protesto contra a violência contra os homossexuais. O evento LGBT - sigla para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - deve reunir cerca de 1 milhão de pessoas.