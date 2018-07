Paradinha da bateria da Mocidade levanta Sapucaí

A Mocidade, do carnavalesco Alexandre Louzada, tem o Rock in Rio como enredo. Os organizadores do festival de música, inicialmente, desconversavam sobre patrocínio à escola. O dinheiro demorou, mas em 2013 duas empresas parceiras do Rock in Rio deram à Mocidade R$ 2,2 milhões.

O roqueiro Serguei, que completará 80 anos em novembro, desfila como destaque na comissão de frente. "Hoje, aqui, o rock é convidado do samba. Não tem dessa de jogar um contra o outro, tudo é música", diz Serguei. O coreógrafo Jaime Arôxa conta que alguns acharam uma "loucura" trazer Serguei na comissão, que tem uma parte em alegoria e outra no chão.

"Ele está muito bem acompanhado, tenho um anjo da guarda com ele", diz. A alegoria e as roupas da comissão misturam referências de Brasil e EUA, que fazem alusão ao samba e ao rock.

No carro abre alas Hoje é Dia de Rock, covers de artistas que passaram pelo festival, como Cazuza, Raul Seixas, Renato Russo e Whitney Houston desfilam em um "cadillac alado". O personagem Fred Mercury Prateado, do humorista Eduardo Sterblitch, marca presença no segundo carro, Rock in Rio 1 - Da Lama Brota a Flor da Paz.

Destaque do desfile da Mocidade, o cantor Evandro Mesquita relembra seu show no Rock in Rio com a banda Blitz. "São 30 anos de Blitz para comemorar na Sapucaí! É o momento de lembrar como a gente era. A escola mistura rock e samba, sem fronteiras", conta o músico.