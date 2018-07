Parado projeto para a zona leste

A construção do Parque Linear Rio Verde-Jacu teve início, mas em apenas um trecho, nas proximidades da Avenida Itaquera. E mesmo assim encontra dificuldades para avançar, pois a desapropriação das centenas de famílias à beira do Córrego Verde não foi finalizada. Parte das novas alças para a Avenida José Pinheiro Borges, em Guaianases, começou a ser feita, mas foi paralisada há cerca de dois meses (leia mais ao lado).

Para a população, no entanto, a medida mais esperada é a concessão de incentivos para empreendedores que querem instalar-se na região, aumentando a oferta de empregos e reduzindo o tempo dos deslocamentos diários em sistemas de transporte público já saturados. Quase um ano após a aprovação da lei que permite à Prefeitura destinar R$ 420 milhões em isenções fiscais ao Corinthians, para a construção do Itaquerão, as empresas interessadas em obter o mesmo benefício ainda não foram convocadas.

O edital para concessão dos descontos em IPTU e ISS, por exemplo, não tem prazo para ser publicado e empresários já ameaçam deixar a região. Por enquanto, o Conselho do Programa de Incentivos Seletivos para a zona leste só avalia o projeto apresentado pela Odebrecht, responsável pela construção da arena do Corinthians. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.