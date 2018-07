Paragominas sai da lista de desmatamento Paragominas, no Pará, que ficou conhecida pelos altos índices de violência e pela destruição da natureza, sairá da lista do governo federal de municípios que mais desmatam. A prefeitura implantou o projeto "Paragominas Município Verde", em cooperação com o Sindicato dos Produtores Rurais local e o apoio de ONGs. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) passou a monitorar o desmatamento no município e concluiu que, num ano, houve redução de quase 90% no desflorestamento. Até meados do ano passado, 43 municípios figuravam na lista. A oficialização da exclusão de Paragominas da lista negra ocorre na quarta-feira.