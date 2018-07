Paraguai cria orquestra com instrumentos feitos de lixo

Uma orquestra no Paraguai está causando sensação na América do Sul em que se apresenta devido aos instrumentos que ela usa - todos materiais encontrados no lixo.

A Orquestra de Instrumentos Reciclados, de Cateura, no Paraguai, reúne jovens músicos de uma favela que se valem das toneladas de detritos jogados em uma lixeira na região onde vivem.

O criador da orquestra, Favio Chávez afirma que a música faz com que as crianças locais se mantenham distante de potenciais problemas.

''Aqui há muita droga, consumo de entorpecentes, álcool, violência e trabalho infantil. Ninguém imaginaria que num lugar desses crianças pudessem aprender valores, mas que a orquestra é como uma ilha'', comenta Chávez, que criou a orquestra há cinco anos.

Eles intrepretam desde clássicos até canções pop, utilizando violinos, violoncelos e instrumentos de sopro feitos a partir de materiais como tambores de metal, tubos galvanizados e latão.

Agora, a orquestra se prepara para excursionar pelos Estados Unidos e também será tema de um documentário.