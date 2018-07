Paraguai decide deportar torcedores argentinos presos

Os torcedores da equipe argentina do Colón foram presos após brigarem com torcedores locais do Cerro Porteño e atacar a polícia durante partida da Copa Sul-Americana na terça-feira.

"Os 35 torcedores do Colón serão expulsos do Paraguai. Nós já informamos à polícia sobre a resolução assinada," disse o juiz Jose Delmas aos repórteres na sexta-feira.

Os argentinos foram sentenciados após um breve julgamento depois de concordarem em pagar pelos danos.

O Cerro Porteño venceu a partida de volta das oitavas-de-final, por 2 a 1 e avançou às quartas-de-final com o placar agregado de 4 a 2.

A Copa Sul-Americana é equivalente continental à Liga Europa.