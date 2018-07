Paraguai entrega sucatas de navios ao RS O governo do Paraguai vai entregar duas sucatas de navios ao governo do Rio Grande do Sul para pagamento de dívidas próximas de R$ 4,9 milhões pela permanência das embarcações no cais de Porto Alegre. A decisão tomada em Assunção no dia 8 de junho vai terminar com uma novela que já dura 14 anos.