Paraguaia é presa com cocaína no estômago em SP Uma mulher de nacionalidade paraguaia foi presa com 100 cápsulas de cocaína no estômago hoje no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A passageira, de 29 anos, iria embarcar para Madri, na Espanha. Policiais federais desconfiaram dela no momento em que ela fazia o "check in".