Paraguaia é presa com droga no estômago em Viracopos

Policiais federais desconfiaram da passageira quando se apresentava no check in da empresa aérea TAP e resolveram entrevistá-la, obtendo respostas contraditórias. Ao verificar as bagagens, os policiais não encontraram drogas o que reforçou a desconfiança de que a paraguaia as tivesse engolido.

Após ser submetida a exame de raio-x, comprovou-se a existência de 100 cápsulas no estômago da passageira. Após análise das cápsulas, verificou-se tratar-se de cocaína, com o que a mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes.

Além desta ocorrência, foram presos também neste mesmo mês, quando pretendiam embarcar para o exterior a partir do Aeroporto de Viracopos: um búlgaro que tentou embarcar para Sevilha, na Espanha, no dia 5, conduzindo 1,46 kg de cocaína ocultos em peças de madeira dentro da mala; um tunisiano que viajaria no dia 10 para Casablanca, no Marrocos, levando 0,22 kg de cocaína distribuídos em quatro invólucros que estavam no bolso do seu casaco.