Paraitinga só se preparava para deslizamento São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, cidade cujo centro histórico foi arrasado por uma enchente no dia 1.º de janeiro, não estava preparada para inundações e, sim, para deslizamentos. Há dois anos, o Instituto Geológico (IG) identificou 11 áreas de risco no município, mas nenhuma moradia estava gravemente ameaçada por uma cheia do Rio Paraitinga.