Paralisação afeta 15 terminais de São Paulo

A paralisação dos terminais Cachoeirinha, Capelinha, Campo Limpo, Casa Verde, Grajaú, João Dias, Lapa, Metrô Santa Cruz, Mercado e Sacomã (do Expresso Oriente), Parque D. Pedro, Pirituba, Princesa Isabel, Santo Amaro e Vila Prudente estava prevista para terminar às 12h, segundo a Polícia Militar.

Apenas no terminal Parque D. Pedro os manifestantes atrapalham o trânsito, ocupando a Avenida do Estado, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Só uma faixa da via está liberada para a passagem de veículos, o que provoca lentidão na região. Cerca de 400 das 1.300 linhas de ônibus da cidade foram afetadas pelo protesto. Segundo a SPTrans, ao menos 1,6 milhão de usuários foram prejudicados.