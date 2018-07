Paralisação afeta transporte coletivo em Porto Alegre

Somadas, as frotas das duas empresas tem 479 ônibus, que correspondem a 28% do total de 1,7 mil veículos de todo o sistema, responsável pelo transporte de 900 mil passageiros por dia na capital gaúcha. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) remanejou cerca de cem veículos de outras empresas para cobrir as linhas que estavam sem atendimento, mas admite que a medida é insuficiente para atender plenamente a demanda da parcela da população que ficou prejudicada.