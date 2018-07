Paralisação de caminhoneiros acaba no oeste de SC Terminou nesta quarta-feira a paralisação dos caminhoneiros na região oeste de Santa Catarina, depois de três dias de protesto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as rodovias federais foram totalmente liberadas após a intervenção da equipe de pronto-emprego da PRF nos cinco pontos de manifestações. As Rodovias BR-282, no trevo de Maravilha, e BR-158, em Cunha Porã e Palmitos, onde havia bloqueio feito pelos caminhoneiros deste segunda-feira, 1, foram liberadas de forma pacífica após a chegada da tropa da PRF.