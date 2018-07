Paralisação de serviços de Saúde atinge 70 mil em GO

Segundo representantes das instituições organizadoras da paralisação (Associação dos Hospitais do Estado de Goiás - Aheg e Comitê de Integração das Entidades de Representação dos Médicos e dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - Cier-Saúde), o movimento é realizado em virtude dos atrasos no pagamento dos serviços prestados ao Instituto.

Em resposta ao que foi alegado pelas instituições, o Imas esclarece que as faturas de junho, julho e agosto foram quitadas, cerca de 90% das faturas do mês de setembro de 2011 foram pagas e o restante das faturas de setembro será creditado nas contas até o próximo dia 20, sexta-feira.

No entanto, existem prestadores que estão em débito com a Prefeitura ou não apresentaram a nota em tempo hábil e devem regularizar o problema o mais rápido possível. "Sem esta documentação, não tem como gerar a ordem de pagamento", explica o presidente do Imas, Sandro Valverde.