Paralisação de transplantes no RJ é apurada

"Há 31 anos se realizava transplante renal no hospital de Bonsucesso e há 13, o hepático. Existem insumos, medicamentos. Encontrei um hospital de primeiro mundo. Houve erro grave do Ministério da Saúde ao não fazer novos concursos para substituir os profissionais que se aposentaram. Estamos colhendo provas para abrir ação civil pública contra a União", disse o defensor, do Segundo Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva.

A crise no HFB, onde foram realizados 210 transplantes renais e hepáticos em 2012, arrasta-se. Há dois anos, a emergência passou a funcionar provisoriamente em contêineres, durante uma reforma. A obra foi paralisada e os pacientes ainda são atendidos em "emergências de lata", que estão superlotadas. E a neurocirurgia teve duas enfermarias fechadas por falta de ar-condicionado, disse o diretor jurídico do Sindicato dos Médicos, Júlio de Noronha, clínico da instituição.

"Cometeram um crime. Desmontaram um serviço público sólido e transferiram para uma unidade privada, coordenada por uma Organização Social. O paciente transplantado precisa ser acompanhado ao longo da vida, tem complicações e precisa de internações. O HFB tem capacidade para atender esse paciente. O hospital que abriga esse novo centro não tem como fazer esse acompanhamento mensal", afirmou Noronha.

Cabral e o secretário de Estado de Saúde, Sérgio Côrtes, recusaram-se a dar entrevista.

"Não matamos Bonsucesso", disse a coordenadora de transplante renal do CET, Deise Monteiro de Carvalho, fundadora do serviço no hospital federal. "A população ganha se existirem dois centros de transplante".

O Ministério da Saúde diz que tenta recompor as equipes do HFB, negociando plantões e novas contratações. Em nota, a pasta disse que o Estado do Rio tem outros 20 serviços habilitados a fazer transplante de rim.