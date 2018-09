Paralisação deixa 560 mil sem ônibus em Fortaleza

Divergências no Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) levaram à paralisação de motoristas e cobradores de ônibus, que deixou 560 mil usuários sem transporte público em Fortaleza na manhã desta quarta-feira, 7. De acordo com a prefeitura, na noite de quarta-feira, 6, integrantes do Sintro bloquearam os terminais, de onde sai a frota municipal, de 1.630 veículos. Veja também: Motoristas de ônibus iniciam paralisação em São Paulo No momento, a Polícia Metropolitana e a Guarda Municipal trabalham na desobstrução dos terminais, pois os ônibus foram estacionados e tiveram os pneus esvaziados. Algumas linhas já circulam normalmente, segundo a prefeitura. No dia 30 de abril, a diretoria do sindicato assinou acordo salarial coletivo com as empresas de transporte urbano, mas parte da categoria não concorda com os termos e pede a anulação do acerto. Parte da categoria protesta contra a atual diretoria, eleita em 2005.