Paralisação deixa terminais de ônibus vazios em SP A paralisação de motoristas e cobradores de ônibus na capital paulista já deixou vazios os terminais Guarapiranga, Jardim Angela, Varginha, Parelheiros, Santo Amaro, Grajaú (zona sul), Penha, São Miguel, São Mateus (zona leste) e Lapa (zona oeste). Apenas algumas lotações cheias de passageiros circulam nos corredores da cidade. A orientação do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores no Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas) é para que os motoristas que ainda estiverem circulando encerrem a viagem e sigam vazios para as garagens. A categoria manterá suas atividades suspensas até 13h30, quando os motoristas serão informados sobre como estão as negociações do reajuste salarial, informou o presidente do Sindmotoristas, Issão Hosgei, conhecido como Jorginho. A previsão é que as 14 horas os ônibus voltem a circular normalmente. De acordo com o sindicato, o horário de almoço foi escolhido para a paralisação "para não prejudicar tanto a população". A categoria reivindica, além do reajuste salarial de 5% e reposição da inflação (5,54%), maior participação nos lucros e melhorias na cesta básica e convênio médico.