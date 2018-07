Paralisação em Campinas afeta 70 mil passageiros Ao menos 70 mil passageiros estão sendo afetados com o protesto dos motoristas e cobradores de ônibus da linha verde, da empresa VB3, que estão no segundo dia de greve por melhorias no plano de saúde. O acesso ao Terminal Metropolitano está bloqueado e quem chega de Sumaré, Hortolândia e Monte Mor enfrenta problemas.