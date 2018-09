Paralisação fecha terminal Expresso Tiradentes em SP A SPTrans, empresa que administra o transporte coletivo na capital paulista, informou que o Terminal Expresso Tiradentes, na região do Sacomã, no Ipiranga, zona sul paulistana, é o único que está efetivamente fechado em razão da paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus. Embora exista a interrupção das atividades dos trabalhadores e a conseqüente falta de coletivos, os outros terminais de São Paulo permanecem abertos. A empresa informou ainda que, por enquanto, está descartada a adoção do plano de emergência para os transportes na cidade, já que a categoria assegurou o retorno ao serviço à tarde, após as assembléias nas 29 garagens de empresas de ônibus na capital paulista.