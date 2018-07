Paralisação na distribuição de combustíveis ganha apoio A paralisação dos distribuidores de combustíveis está ganhando adesão de novos segmentos, como o de materiais de construção e de hipermercados, segundo informações do presidente do Sindicato dos Transportadores de Rodoviários de Autônomos de Bens do Estado de São Paulo (Sindicam-SP), Norival de Almeida Silva, que não soube informar quantos trabalhadores dos segmentos aderiram à paralisação.