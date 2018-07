Paralisação no metrô de SP afeta 16 mil pessoas

O sistema elétrico, de acordo com a ViaQuatro foi restabelecido por volta de 8h25, mas a circulação de trens não pode ser retomada porque usuários que estavam dentro de um trem parado na via, próximo à estação Faria Lima, acionaram o sistema de segurança e as portas de emergência do trem se abriram. Os usuários desceram na via e tiveram de ser reconduzidos ao trem pelos agentes da concessionária e foram desembarcados na plataforma de Faria Lima.

Por medida de segurança, as estações foram fechadas por volta das 8h40, para evitar o acúmulo de passageiros nas plataformas. Às 8h45, o trecho entre as estações Paulista e Luz entrou em operação parcial, inclusive com a abertura das estações.

Após varredura para verificar se a via estava completamente livre da presença de usuários, o serviço completo foi restabelecido e abertas as demais estações. Segundo a empresa, não houve necessidade de acionar a operação Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese), que coloca ônibus em circulação no trecho afetado. Os bilhetes foram devolvidos a todos os usuários que optaram por outros meios de locomoção.