Paralisação reduz frota de ônibus na cidade de SP Os trabalhadores do setor de manutenção de 32 garagens de ônibus em São Paulo fazem uma paralisação desde as 12 horas de hoje. Segundo Nailton Francisco de Souza, coordenador do Departamento de Comunicação do Sindicato dos Motoristas, a iniciativa causará um efeito dominó no transporte público da cidade. Os ônibus recolhidos com falhas mecânicas ou após o último horário de pico não voltarão a circular enquanto a manifestação for mantida.