Ao menos 12 pessoas morreram no Paraná neste ano por gripe suína, divulgou a Secretaria de Estado da Saúde. Foram confirmados 1.325 casos neste ano. Londrina lidera o número de infecções, com 458, sendo 21 delas em gestantes. Em seguida vem Maringá, com 407 casos, 6 deles afetando grávidas.