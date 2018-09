Paraná confirma 31.835 casos de dengue em 2010

Os municípios com maior número de casos surgidos foram Foz do Iguaçu, com 8.712, Maringá, com 3.642, e Londrina (1.785). Das 22 regionais de saúde, 14 apresentaram casos autóctones (originados no Brasil), o que representa 63,64% do total. Dos 31.835 casos confirmados, foram notificados 56 casos de febre hemorrágica de dengue e 94 casos de dengue com complicação. Dos 150 casos graves, oito morreram e 142 evoluíram para a cura.