Paraná confirma mais duas mortes por dengue

Também está em investigação a morte de uma brasileira que morava no Paraguai e foi atendida na cidade de Santa Helena, no oeste do Paraná. Ela foi transferida para Palmas, no sul do Estado, e morreu na quinta-feira passada.

De acordo com boletim da Secretaria de Saúde, até a última sexta-feira foram registrados no Estado 12.703 casos suspeitos de dengue, com confirmação de 2.193, dos quais apenas 74 importados. O município de Londrina é o mais preocupante, com 7.167 notificações e 1.196 casos confirmados. Seis pacientes apresentam dengue hemorrágica na cidade e outros 25 são classificados como tendo dengue com complicação. Em Jacarezinho, onde foram confirmadas as duas novas mortes, há 506 infecções confirmadas, de 1.512 notificações.