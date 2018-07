Paraná confirma primeira morte por dengue em 2012 A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou, em boletim divulgado ontem, quinta-feira, a primeira morte por dengue no Estado neste ano. O homem de 72 anos, morador em Jaguapitã, na região norte, foi infectado no próprio Estado. A morte ocorreu no último dia 6, dois dias após apresentar os sintomas da doença.