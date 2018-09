Paraná confirma terceira morte em decorrência da chuva A Defesa Civil do Paraná confirmou nesta manhã a terceira morte em decorrência das chuvas que atingem o Estado. A vítima é da cidade de Honório Serpa. O município de Antonina, no litoral, também registrou óbitos por conta de um deslizamento de terra que ocorreu na última sexta-feira. Duas pessoas morreram. Os corpos foram localizados no dia seguinte. No município, 300 residências foram danificadas e 750 pessoas tiveram de deixar suas casas.