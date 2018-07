Paraná eleva previsões de safras 12/13 de milho e soja As estimativas de safras de soja e milho do Paraná na temporada 2012/13, com plantio já em andamento, foram elevadas nesta sexta-feira pelo Departamento de Economia Rural (Deral), do governo do Estado, segundo produtor nacional da oleaginosa e o primeiro do ranking na produção do cereal.