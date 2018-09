Paraná eleva safras 11/12 de soja e milho; reduz trigo

Segundo o órgão do governo do Estado, o principal produtor de milho do país, o Paraná produzirá 7 milhões de toneladas na primeira safra, alta de 170 mil toneladas em relação ao levantamento de agosto e aumento de cerca de 1 milhão de toneladas na comparação com a temporada passada.

"O milho teve uma retomada de área, ela vinha caindo muito nos últimos anos", afirmou o diretor do Deral, Otmar Hubner, à Reuters, observando que os produtores estavam priorizando a soja no verão e deixando o milho para segunda safra, em anos anteriores.

Segundo Hubner, os preços do cereal, que estão historicamente altos, influenciaram na decisão dos agricultores.

O plantio de milho primeira safra alcança no momento quase metade da área de 901 mil hectares estimada para o Estado --na temporada passada, quando os preços não estavam tão favoráveis, o Paraná plantou 769 mil hectares, uma das menores áreas da história.

Mas apesar da recuperação o plantio de milho ainda está relativamente distante dos cerca de 1 milhão de hectares registrados na primeira safra de 2008/09, pois também há previsão de uma grande área de soja no Estado, o segundo produtor da oleaginosa do Brasil.

Soja e milho concorrem em área no verão no Estado.

O Paraná prevê um plantio de 4,43 milhões de hectares de soja, a segunda maior área já registrada no Estado, perdendo somente para a plantada na temporada passada (4,48 milhões de hectares).

O Deral já detectou o início do plantio de soja no Estado, que atinge 4 por cento da área total.

O departamento elevou a produção em 70 mil toneladas na comparação com levantamento de agosto, com um ajuste na produtividade média, para 3.209 kg por hectare, abaixo dos 3.417 kg por hectare da safra passada, quando o clima foi excepcional.

"Vai depender do clima, ano passado tivemos produtividade alta porque o clima ajudou", afirmou Hubner, observando que o rendimento estimado tem por base a média histórica.

REDUÇÃO PARA O TRIGO

O órgão do Paraná reduziu a previsão de safra de trigo 2011 do Estado para 2,38 mi t, contra 2,48 milhões de toneladas na estimativa de agosto e bem abaixo do potencial da safra, de 2,8 milhões de hectares.

"Tivemos a estiagem e depois geada, é uma situação difícil", declarou o diretor.

O Estado também é o maior produtor de trigo do Brasil, com cerca de metade da produção nacional. Na temporada passada, quando a área foi maior e o tempo colaborou, a produção foi de 3,4 milhões de toneladas.

A se confirmar a previsão para o trigo, o Paraná terá a menor safra desde 2007, quando colheu 1,9 milhão de toneladas, segundo Hubner.

O Estado já colheu 54 por cento de sua safra do cereal.

As geadas, entretanto, mostraram-se menos prejudiciais do que o esperado para o milho safrinha 2010/11, cuja estimativa de produção do Estado foi elevada em setembro para 6 milhões de toneladas, ante 5,5 milhões de toneladas em agosto.

No entanto, o potencial da segunda safra era para pouco mais de 8 milhões de toneladas, segundo o Deral.

"A safrinha está sendo revista com o avanço da colheita e a perda foi menor, até é uma surpresa... quando deu a geada, achávamos que o prejuízo seria maior."

A colheita da segunda safra está praticamente finalizada.