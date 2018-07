Paraná inaugura primeiro museu do holocausto do Brasil Foi inaugurado hoje, em Curitiba, o primeiro Museu do Holocausto do País, dedicado ao resgate da memória do holocausto de judeus durante a Segunda Guerra Mundial e com o objetivo de ser um espaço não apenas de registro histórico, como também para conscientizar as novas gerações para os riscos da intolerância. O museu será aberto ao público a partir de fevereiro de 2012.