Paraná já registrou 11 mortes em rodovias neste carnaval As Polícias Rodoviária Federal e Estadual do Paraná registraram desde sexta-feira até a meia-noite de ontem 11 mortes decorrentes de acidentes em rodovias no Estado. Segundo o balanço parcial da Operação Carnaval, ocorreram 63 acidentes com vítimas nas rodovias federais e outros 196 acidentes nas rodovias estaduais, causando ferimentos em 278 pessoas. A Rodovia PR-407, entre Praia de Leste e a BR-277, terá mão única a partir das 15 horas de hoje para facilitar o retorno daqueles que foram ao litoral do Estado no feriado de Carnaval, segundo informações da Agência Estadual de Notícias. Tal operação aconteceu durante os domingos do mês de janeiro e esta é a última vez da temporada. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), nenhum acidente foi registrado durante a inversão neste verão. A orientação da polícia é que os motoristas saiam justamente no horário da inversão porque o trânsito flui melhor. As mudanças de tráfego começaram às 14h30 para a colocação de cones e dispositivos de segurança. O sentido volta a ser normalizado apenas às 19h30. Durante este período, há duas opções para quem quer seguir em direção ao litoral - a PR-508, a Alexandra - Matinhos, e a PR-412, de Matinhos a Praia de Leste. A polícia registrou uma redução de 80% no número de acidentes na rodovia durante a operação, em comparação com os quatro anos anteriores. Se comparados o número de feridos, a redução foi de 91%.